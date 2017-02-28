Штаб блокады: В Кривом Торце вооруженные люди штурмуют редут, есть раненые

В Штабе торговой блокады ОРДЛО заявили о штурме редута участников блокады в Кривом Торце. В частности, об этом сообщается на странице штаба Facebook.

«Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце “16 добровольческого батальона”. Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5−6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут» — говорится в сообщении.

В штабе предполагают, что нападающие могут быть сотрудниками «одной из охранных фирм Ахметова и Нусенкиса».

«Все происходит по такому же сценарию, как несколько недель назад, когда автобусы с титушками под прикрытием генерала полиции Аброськина были задержаны ветеранами возле Бахмутского блок-поста» — подчеркивается в сообщении.