В Запорожье горел неэксплуатируемый цех
Причина пожара устанавливается.
Причина пожара устанавливается.
В Запорожье произошел пожар на территории одного из предприятий по ул. Электрозаводской. Об этом сообщили в
Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом цеху поступило спасателям в 13:05 27 февраля.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в неэксплуатируемом помещении горит старое оборудование, мусор, изоляция проводов и облицовка стен на общей площади 70 кв. м.
В 13:28 спасатели локализовали пожар, а в 14:28 — полностью ликвидировали, после чего провели разбор и пролив конструкций для предотвращения повторного возгорания.
От ГУ ГосЧС привлекалось 6 единиц техники и 25 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
Напомним, в Киеве произошел пожар в жилой пятиэтажке, погиб мужчина.