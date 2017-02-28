В Запорожье горел неэксплуатируемый цех

В Запорожье произошел пожар на территории одного из предприятий по ул. Электрозаводской. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом цеху поступило спасателям в 13:05 27 февраля.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в неэксплуатируемом помещении горит старое оборудование, мусор, изоляция проводов и облицовка стен на общей площади 70 кв. м.

Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.

В 13:28 спасатели локализовали пожар, а в 14:28 — полностью ликвидировали, после чего провели разбор и пролив конструкций для предотвращения повторного возгорания.

От ГУ ГосЧС привлекалось 6 единиц техники и 25 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним, в Киеве произошел пожар в жилой пятиэтажке, погиб мужчина.