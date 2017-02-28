Блокада Донбасса: штаб заявляет о штурме позиций под Торецком

«Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце “16 добровольческого батальона”. Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5−6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что неизвестные могут быть представителями одной из охранных фирм.