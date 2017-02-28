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16:17 (мск), источник: РБК - Украина

Блокада Донбасса: штаб заявляет о штурме позиций под Торецком

Позиции участников блокады Донбасса на станции «Кривой Торец» под Торецком штурмуют неизвестные, в результате столкновений есть пострадавший. Об этом говорится в сообщении штаба блокады в Facebook.

«Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце “16 добровольческого батальона”. Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5−6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что неизвестные могут быть представителями одной из охранных фирм.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил ответственностью лидерам «Самопомочи» из-за блокады Донбасса.

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