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16:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области отец попал под следствие за смерть 9-месячной дочки на пожаре

Мужчина растопил печь и ушел из дома.

Житель села Верхняя Тойда Аннинского района попал под следствие за гибель девятимесячной девочки при пожаре, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 28 февраля. Мужчина растопил печь и ушел, оставив дома девятимесячную и двухлетнюю дочерей. Силовики усмотрели в действиях сельчанина небрежность.

По данным ведомства, пожар произошел 26 января. Прокуроры установили, что семья сельчанина на профилактическом учете в органах системы профилактики не состояла. В день происшествия мужчина растопил дровяную печь для обогрева помещения и ушел из дома. Вернувшись, он увидел огонь, но успел спасти из дома только старшую дочь, а младшую не нашел из-за сильного задымления и высокой температуры в доме. Девочка погибла от острого отравления угарным газом. На теле ребенка обнаружены множественные прижизненные ожоги.

Аннинский межрайонный следственный отдел управления СКР по региону возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Максимальное наказание по статье — 2 года лишения свободы.

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