В Нижегородской области насмерть замерзли два человека
В Нижегородской области за февраль 2017 года насмерть замерзли два человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Нижегородской области.
В Нижегородской области за февраль 2017 года насмерть замерзли два человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Нижегородской области.
По их данным, за февраль в результате холодовых травм пострадал 151 человек, в числе которых один ребенок. Из них 33 человека госпитализированы. Погибших двое.
В результате падения наростов льда с кровель домов травмированы 15 человек, 8 из которых — госпитализированы.
В результате уличных травм пострадал 1461 человек. Из них103 — дети, 135 были госпитализированы (17 детей).
С 1 по 8 января 2017 года 56 человек получили обморожение.