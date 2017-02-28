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15:56 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области насмерть замерзли два человека

В Нижегородской области за февраль 2017 года насмерть замерзли два человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Нижегородской области.

По их данным, за февраль в результате холодовых травм пострадал 151 человек, в числе которых один ребенок. Из них 33 человека госпитализированы. Погибших двое.

В результате падения наростов льда с кровель домов травмированы 15 человек, 8 из которых — госпитализированы.

В результате уличных травм пострадал 1461 человек. Из них103 — дети, 135 были госпитализированы (17 детей).

С 1 по 8 января 2017 года 56 человек получили обморожение.

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