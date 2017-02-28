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16:27 (мск), источник: 112.ua

Полиция задержала 37 человек, напавших на участников блокады Донбасса

Полиция задержала 37 человек, напавших на участников блокады на железнодорожной станции Кривой Торец. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Источник: 112.ua

«Сегодня в 13.20 в колл-центр 102 поступило сообщение от анонима о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец, где находятся участники блокады, возник конфликт. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Торецкого отделения полиции. По состоянию на 14.40 полицейские задержали 37 человек, совершивших нападение на участников блокады. Устанавливаются личности каждого участника конфликта. Ведется проверка», — написал Аброськин.

Ранее в Штабе торговой блокады ОРДЛО заявили о штурме редута участников блокады в Кривом Торце. Сообщалось, что получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута.

В штабе предполагают, что нападающие могут быть сотрудниками «одной из охранных фирм Ахметова и Нусенкиса».

Напомним, в Украине из-за торговой блокады Донбасса с 17 февраля введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц.

Блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.

В ДНР и ЛНР 27 февраля потребовали снять блокаду Донбасса, угрожая захватить предприятия украинской юрисдикции.

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