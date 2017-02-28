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21:52 (мск), источник: СуперОмск

В Омске скорая помощь застряла в сугробе и не сумела добраться на вызов

Жители окрестных домов неоднократно жаловались на бездействие местных коммунальщиков.

В Советском округе «скорая помощь» не смогла добраться на вызов. Машина медиков основательно застряла в дворовом проезде между домами №№ 65 и 67 по улице Энергетиков. На подмогу подоспели прохожие, но все попытки откопать и вытолкать микроавтобус долгое время не приносили успехов.

К сожалению, о судьбы вызывавшего скорую человека ничего не известно. А вот местные жители сообщают, что здесь ежедневно буксуют десятки автомобилей, с трудом здесь передвигаются даже пешеходы. Управляющая компания реагирует лишь обещаниями предоставления трактора и не принимает никаких мер, сообщает паблик «ВК» «Regic55».

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