В Омске скорая помощь застряла в сугробе и не сумела добраться на вызов

В Советском округе «скорая помощь» не смогла добраться на вызов. Машина медиков основательно застряла в дворовом проезде между домами №№ 65 и 67 по улице Энергетиков. На подмогу подоспели прохожие, но все попытки откопать и вытолкать микроавтобус долгое время не приносили успехов.

К сожалению, о судьбы вызывавшего скорую человека ничего не известно. А вот местные жители сообщают, что здесь ежедневно буксуют десятки автомобилей, с трудом здесь передвигаются даже пешеходы. Управляющая компания реагирует лишь обещаниями предоставления трактора и не принимает никаких мер, сообщает паблик «ВК» «Regic55».