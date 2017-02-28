Пока в Комрате боролись с наводнением, воры ограбили банк

После того, как сработала сигнализация, на место происшествия прибыли сотрудники частного охранного агентства, с которым у банка был заключен контракт. Однако, обойдя здание, охранники ничего не заметили. В итоге развернулись и ушли. Так продолжилось несколько раз за три часа; в итоге об ограблении выяснилось лишь на следующий день.

Администрация банка вызвала электрика, чтобы тот починил сигнализацию — никому в ту роковую ночь не пришла идея о том, что банк грабят. Все грешили — на проблемы с системой сигнализации.

В итоге из банка воры унесли — 400 000 леев, 400 000 тысяч рублей и около 14 тысяч евро. Всего это около 900 тысяч леев.

У полиции на данный момент подозреваемых нет.