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17:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

В аэропорту Казани пограничники задержали подозреваемого в экстремизме

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В международном аэропорту Казани пограничниками задержан гражданин Российской Федерации, разыскиваемый за совершение преступления, сообщает пресс-служба Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям ФСБ РФ.

Источник: ИА Татар-информ

Во время пограничного контроля авиарейса Казань — Стамбул выявлен 42-летний житель Кировской области, находящийся с января 2017 года в межгосударственном розыске в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса УК Узбекистана «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских и (или) иных запрещенных организациях».

Задержанный передан сотрудникам полиции.

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