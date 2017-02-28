В аэропорту Казани пограничники задержали подозреваемого в экстремизме

Во время пограничного контроля авиарейса Казань — Стамбул выявлен 42-летний житель Кировской области, находящийся с января 2017 года в межгосударственном розыске в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса УК Узбекистана «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских и (или) иных запрещенных организациях».

Задержанный передан сотрудникам полиции.