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19:33 (мск), источник: Фонтанка

В Пулково второй раз за день обследуют подозрительный предмет

В кафе петербургского аэропорта нашли подозрительный предмет. Транспортная полиция его оцепила и проверяет.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», сообщение об обнаруженном бесхозном предмете на стойке кафе, расположенном на первом этаже Пулково, поступило в правоохранительные органы 28 февраля, около 16.20. После того, как из кафе вывели посетителей, сотрудники УТ МВД по СЗФО начали исследовать находку.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, что сегодня около часа дня на третьем этаже Пулково нашли бесхозный пакет, как оказалось впоследствии, с личными вещами забывчивого пассажира.

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