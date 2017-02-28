В Пулково второй раз за день обследуют подозрительный предмет

Как стало известно «Фонтанке», сообщение об обнаруженном бесхозном предмете на стойке кафе, расположенном на первом этаже Пулково, поступило в правоохранительные органы 28 февраля, около 16.20. После того, как из кафе вывели посетителей, сотрудники УТ МВД по СЗФО начали исследовать находку.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, что сегодня около часа дня на третьем этаже Пулково нашли бесхозный пакет, как оказалось впоследствии, с личными вещами забывчивого пассажира.