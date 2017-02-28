В поселке Запанской опрокинулась на бок пожарная машина

Как пишут очевидцы в соцсетях, пожарные ехали с вызова в Запанском. Инцидент произошел на улице Неверова. Пожарный «Урал» опрокинулся на левый бок, в результате чего машина сильно деформировалась.

— Ребята ехали с пожара в Запанском. Я перед ними двигался, услышал рев мотора, в заднее зеркало увидел всю ситуацию, как на двух колесах ехал, как опрокинулся. Там дорога змейкой, — сообщил очевидец.

Есть ли пострадавшие в ДТП, пока не известно.