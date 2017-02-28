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17:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец украл 180 тыс рублей у отца своей девушки

Вор потратил деньги на украшения для возлюбленной.

Полицейские задержали 34-летнего воронежца, укравшего 180 тыс. рублей у 66-летнего местного жителя в многоквартирном доме на улице Моисеева, сообщила пресс-служба регуправления МВД во вторник, 28 февраля. Мужчина потратил часть денег на ювелирные украшения для дочери пенсионера.

Горожанин забирал деньги частями с 24 декабря 2016 года по 24 февраля 2017 года. Дочь пенсионера приглашала мужчину в гости в квартиру, где живет с отцом. Девушка несколько раз доставала деньги при приятеле. Воронежец забирал деньги, когда подруга выходила из комнаты.

Мужчина признал вину. Ранее горожанина судили за аналогичные преступления. Полицейские возбудили уголовное дело за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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