Более 20 000 литров «незамерзайки» изъято в Нижегородской области

Более 20 000 литров стеклоомывающей жидкости изъято в Нижегородской области, сообщает региональное ГУ МВД.

С конца декабря в области сотрудники полиции вместе с представителями органов местного самоуправления и Роспотребнадзора проверяли торговые точки по продаже «незамерзайки». Всего было проведено 128 рейдов и выявлено 220 нарушений.

Из оборота изъято 20 269 литров стеклоомывающей жидкости на общую сумму более 400 000 рублей. Весь стеклоочиститель был направлен на экспертизу, которая подтвердила, что процент содержания метанола в жидкости превышает предельно допустимый уровень.