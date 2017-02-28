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17:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Более 20 000 литров «незамерзайки» изъято в Нижегородской области

Процент содержания метанола в жидкости превышает предельно допустимый уровень.

Более 20 000 литров стеклоомывающей жидкости изъято в Нижегородской области, сообщает региональное ГУ МВД.

С конца декабря в области сотрудники полиции вместе с представителями органов местного самоуправления и Роспотребнадзора проверяли торговые точки по продаже «незамерзайки». Всего было проведено 128 рейдов и выявлено 220 нарушений.

Из оборота изъято 20 269 литров стеклоомывающей жидкости на общую сумму более 400 000 рублей. Весь стеклоочиститель был направлен на экспертизу, которая подтвердила, что процент содержания метанола в жидкости превышает предельно допустимый уровень.

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