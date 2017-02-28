Жену в здании костанайского райсуда зарезал учитель физкультуры
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —
«Настоящим сообщаем, что сегодня, примерно в 10 часов утра гражданин Бекибаев Н. Ж. после словесной перепалки, неожиданно вытащив нож из голени сапога, нанес им несколько ударов в область живота гражданке Таубаевой Ж. А., — говорится в специальном сообщении
Отмечается, что «инцидент произошел в зале судебного заседания в Амангельдинском районном суде (450 км от г. Костаная) до начала бракоразводного процесса по иску Таубаевой Ж. А. к Бекибаеву Н. Ж. Председательствующий судья — Малелова Н. Т.».
Убийца Бакибаев — выпускник Аркалыкского государственного института по специальности «Физическая культура и спорт», работает преподавателем физической культуры Амангельдинской средней школы, активно занимается дзюдо.
«По факту проноса в здание суда ножа началась служебная проверка в отношении сотрудников ГУ “Управление специализированной службы охраны”, дежуривших в здании Амангельдинского районного суда», — отмечается в сообщении.
Как сообщал ранее Казинформ, информацию об убийстве в здании суда подтвердили в
Председатель Амангельдинского суда Темиржан Байкин в телефонном разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ» смертельное ЧП во время судебного заседания не подтвердил, но и не стал опровергать.