Жену в здании костанайского райсуда зарезал учитель физкультуры

«Настоящим сообщаем, что сегодня, примерно в 10 часов утра гражданин Бекибаев Н. Ж. после словесной перепалки, неожиданно вытащив нож из голени сапога, нанес им несколько ударов в область живота гражданке Таубаевой Ж. А., — говорится в специальном сообщении пресс-службы. — В момент нападения судьи и сотрудников суда в зале не было. Гражданин Бекибаев оказал активное сопротивление приставу суда, который пытался остановить его действия. В дальнейшем он был нейтрализован прибежавшими на шум председателем суда и сотрудниками ГУ “Управление специализированной службы охраны”. Была вызвана карета скорой помощи, которая доставила Таубаеву в больницу, где она впоследствии скончалась. Также на место происшествия была вызвана следственная оперативная группа Амангельдинского РОВД, которой был передан Бекибаев Н. Ж.».

Отмечается, что «инцидент произошел в зале судебного заседания в Амангельдинском районном суде (450 км от г. Костаная) до начала бракоразводного процесса по иску Таубаевой Ж. А. к Бекибаеву Н. Ж. Председательствующий судья — Малелова Н. Т.».

Убийца Бакибаев — выпускник Аркалыкского государственного института по специальности «Физическая культура и спорт», работает преподавателем физической культуры Амангельдинской средней школы, активно занимается дзюдо.

«По факту проноса в здание суда ножа началась служебная проверка в отношении сотрудников ГУ “Управление специализированной службы охраны”, дежуривших в здании Амангельдинского районного суда», — отмечается в сообщении.

Как сообщал ранее Казинформ, информацию об убийстве в здании суда подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области, подчеркнув, что служба охраны суда ведет собственное расследование.

Председатель Амангельдинского суда Темиржан Байкин в телефонном разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ» смертельное ЧП во время судебного заседания не подтвердил, но и не стал опровергать.