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17:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский адвокат предстанет перед судом за обман семьи клиента

Дело Марии Г. получило резонанс из-за отставки руководителей облсуда.

Воронежские следователи направили в суд дело адвоката, обвиняемого в покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по региону во вторник, 28 февраля. За большую сумму защитница обещала родителям своего клиента условную судимость, несмотря на тяжкую статью. Ее поймали с поличным после получения части денег в автомобиле у здания банка 11 мая 2016 года. Уголовное дело адвоката получило резонанс из-за событий после его возбуждения — отставки руководства областного суда.

По некоторым данным, доказательства по делу адвоката Марии Г. стали поводом для отставки председателя Воронежского облсуда Виталия Богомолова и его заместителя Владимира Маслова. Благодаря материалам по делу адвоката сотрудники регионального УФСБ отследили некие «коррупционные связи» высокопоставленных судей с адвокатскими конторами. Судя по всему, в ведомстве позаботились о том, чтобы документы попали на стол к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. В итоге Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов подали заявления об отставке уже 12 мая и 23 мая сложили полномочия. Впрочем, в уголовном деле Марии Г. нет данных, связанных с событиями в областном суде.

Как установили следователи, адвокат покушалась на хищение денег у родителей своего клиента. Она защищала молодого человека, которого обвиняли в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. По статье, которую инкриминировали парню, ему грозил срок от 15 до 20 лет. За большую сумму Мария Г. пообещала его родителям добиться условного срока. Ради освобождения сына его родители продали недвижимость, взяли кредит, и передали защитнику деньги. Позднее адвокат потребовала у семьи парня еще 500 тыс. рублей. Таких денег у родных молодого человека уже не было, и они перестали верить адвокату, которая хотела все больше денег. Поэтому семья клиента заявила о действиях Марии Г. в правоохранительные органы.

Адвоката Марию Г. задержали 11 мая 2016 года у отделения банка в Левобережном районе сразу после передачи ей 350 тыс. рублей. На предварительном следствии она признала вину частично.

— В ходе осмотра места происшествия следователем СК изъяты полученные адвокатом денежные средства. Ее вина также подтверждается оперативными материалами, предоставленными УФСБ России по Воронежской области, показаниями потерпевшей и свидетелей, протоколами осмотров, а также иными доказательствами, собранными по уголовному делу. Защитнику предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ). Статья предусматривает наказание на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей, — пояснил журналисту РИА «Воронеж» Матвей Сладких, руководитель Левобережного следственного отдела СУ СКР по региону.

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