Основателям пирамиды «Волга Инвест», обманувшим около 1,2 тыс. вкладчиков, вынесли приговор

Обвиняемыми по делу проходили шесть человек. Одним из организаторов финансовых афер, по версии следствия, считается бывший следователь прокуратуры Максим Кирсанов. Вместе с ним обвиняемыми по делу проходили: Роман Серко, Андрей Войцех, Руслан Хадиатуллин, а также Ирина Епифанцева и Сергей Мухин. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, по ст. 159 УК РФ.

Объем уголовного дела составлял 426 томов. Потерпевшими значились около 1200 жителей разных регионов России, у которых похищено более 300 млн рублей.

Уголовное дело об аферах с деньгами вкладчиков появилось на свет в августе 2008 года. Как сообщали тогда правоохранители, его возбудили в следственном управлении УВД по Автозаводскому району Тольятти в отношении группы неизвестных из числа руководства тольяттинской финансовой организации «Волга Инвест» по факту хищения денег граждан путем обмана и злоупотребления доверием с 25 октября 2006 г. по 3 марта 2008 года.

Финансовая организация сулила вкладчикам до 60% годовых. Она позиционировала себя в Автограде как оператор московской инвесткомпании «Иэкс Инвестмент Групп» и объясняла высокий процент по вкладам, а также гарантию возврата денег успешной финансовой политикой головной организации, которая якобы вкладывала средства в крупные и очень прибыльные проекты.

В ноябре 2008 г. дело передали для расследования в СЧ при ГУ МВД России по ПФО, находившуюся в Нижнем Новгороде. Там в одно целое объединили несколько уголовных дел, возбужденных по аналогичным мошенничествам операторов той же московской «Иэкс Инвестмент Групп» в разных городах России. Например, кроме «Волга Инвест», которая имела офисы в Тольятти, Самаре и Сызрани, в Перми оператором «Иэкс Инвестмент Групп» представлялась фирма «Кама-Инвест», в Ижевске — «Иж-Инвест», в Кирове — «Вятка-Инвест», в Пензе — «Сура Капитал Плюс», а в Оренбургской области — «Урал-Финанс».

По данным правоохранителей, начале 2014 г. в связи с реорганизацией ГУ МВД России по ПФО уголовное дело вернули на расследование в СУ при УМВД РФ по Тольятти. В процессе следствия стражи порядка вышли на след ныне обвиняемых благодаря тому, что некоторые из них числились учредителями фигурирующих в деле финансовых организаций. Например, Сергей Мухин какое-то время руководил работой «Кама-Инвест», «Иж-Инвест» и «Вятка-Инвест». Ирина Епифанцева исполняла обязанности главбуха.

Как сообщали ранее правоохранители, руководители ОПГ имели высшее юридическое и экономическое образование, обладали практическими знаниями действующего законодательства, хорошими организаторскими способностями и имели многочисленные налаженные связи в коммерческих, банковских и правоохранительных структурах.

По данным стражей порядка, Романа Серко задержали в июле 2009 года. Вскоре ему предъявили обвинение и Нижегородский районный суд Н. Новгорода заключил его под стражу. 28 июля 2010 г. с согласия суда Серко заменили меру пресечения на домашний арест. А Максиму Кирсанову удалось скрыться, 26 января 2010 г. его объявили в международный розыск. Следователи нашли мужчину в Чехии. В 2011 г. по требованию Генпрокуратуры РФ Кирсанова экстрадировали в Россию. До суда никто из обвиняемых под стражей не содержался.

Уголовное дело поступило для рассмотрения в суд Автозаводского района Тольятти в конце 2014 года. В начале 2015 г. его вернули городскую прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ для устранения недостатков. Через несколько месяцев дело снова отправилось в суд.

Процесс проходил уже без Максима Кирсанова, который снова скрылся и, как пояснили в суде Автозаводского района, с 6 июля 2015 г. был объявлен в международный розыск.

Остальным обвиняемым недавно вынесли приговор.

По данным Автозаводского райсуда, поскольку с марта 2016 г. в УК РФ была введена новая статья 172.2, которая регламентирует ответственность за создание так называемых финансовых пирамид, суд, руководствуясь ст. 10 УК РФ, переквалифицировал действия обвиняемых со ст. 159 УК РФ «Мошенничество» на ч. 2 ст. 172.2 УК РФ.

Осуществление деятельности по привлечению денег физических лиц, при котором выплаты дохода и предоставление иной выгоды лицом, чьи средства были привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денег иных физических лиц, при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием и привлечением денег в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных средств, сопряженное с привлечением денег физических лиц в особо крупном размере (В редакции закона от 30 марта 2016 года).

В итоге суд, с учетом материалов дела и данных о личностях подсудимых приговорил четырех обвиняемых к реальному заключению в колонии общего режима. Роману Серко назначили три года и 10 месяцев, Андрею Войцеху — три года и три месяца, Руслану Хадиатуллину — три года и два месяца, а Сергею Мухину — три года. Всех четверых взяли под стражу в зале суда.

Ирину Епифанцеву также признали виновной. Ей назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Но так как женщина является инвалидом второй группы, суд освободил ее от наказания по амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции РФ (постановление ГД ФС от 18 декабря 2013 года).

Ранее заявленный общий ущерб от деятельности обвиняемых, превышавший 300 млн руб. суд снизил почти до 228,6 млн рублей. Как пояснили в суде, следствие ошибочно увеличило размер ущерба на 13%, так как подсудимые исправно перечисляли средства на его возмещение в доход государства.

Также суд удовлетворил заявленные иски множества потерпевших вкладчиков «Волга Инвеста», «Кама-Инвеста», «Сура Капитал Плюс», «Иж-Инвеста», «Урал-Финанса» и «Вятка-Инвеста», а также оставил без удовлетворения требования ряда потерпевших, которые ранее в гражданских судах взыскивали задолженности и имеют решения судов об удовлетворении своих требований, поскольку закон не допускает повторные взыскания.

В суде Автозаводского района уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу. Представление на него в апелляционную инстанцию Самарского областного суда подал прокурор, не согласившийся с переквалификацией обвинения, и трое потерпевших, не согласных с размером гражданского иска.