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18:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавшего в микрорайоне ВАИ воронежца нашли мертвым

Алексей Агупов исчез 26 января.

Пропавшего в микрорайоне ВАИ 34-летнего воронежца нашли мертвым во вторник, 28 февраля. Подробности смерти по воле родственников не разглашаются, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель поисково-спасательного отряда «Воронежец» Алексей Новиков.

Мужчина пропал в воронежском микрорайоне ВАИ 26 января. Правоохранители установят причины и обстоятельства смерти 34-летнего горожанина.

Полицейские в 2016 году нашли 1946 человек, пропавших в Воронежской области. За год правоохранителям поступило 2206 сообщений о пропаже людей, следователи по 23 из них возбудили уголовные дела. С учетом прошлых лет в регионе в розыске остаются 470 человек.

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