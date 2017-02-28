Пропавшего в микрорайоне ВАИ воронежца нашли мертвым

Пропавшего в микрорайоне ВАИ 34-летнего воронежца нашли мертвым во вторник, 28 февраля. Подробности смерти по воле родственников не разглашаются, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель поисково-спасательного отряда «Воронежец» Алексей Новиков.

Мужчина пропал в воронежском микрорайоне ВАИ 26 января. Правоохранители установят причины и обстоятельства смерти 34-летнего горожанина.

Полицейские в 2016 году нашли 1946 человек, пропавших в Воронежской области. За год правоохранителям поступило 2206 сообщений о пропаже людей, следователи по 23 из них возбудили уголовные дела. С учетом прошлых лет в регионе в розыске остаются 470 человек.