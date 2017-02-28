Полиция Самары ищет водителя, сбившего на ул. Вольской женщину

Самарские полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Вольской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В понедельник, 27 февраля, около девяти утра в Промышленном районе Самары, на улице Вольской, водитель неустановленного автомобиля, ехавший со стороны улицы Калинина в направлении проспекта Кирова, сбил 41-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия.

В результате наезда автомобиля женщина получила телесные повреждения, с которыми самостоятельно обратилась за помощью в одну из городских больниц. После оказания первой помощи врачи приняли решение о госпитализации пострадавшей и сообщали о случившемся в дежурную часть ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя и устанавливают все подробности произошедшего.

Граждан, ставшими свидетелями этого ДТП или располагающими достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просят позвонить по телефонам: (846) 373−78−78; (846) 951−91−21 (ДЧ ОГИБДД УМВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.