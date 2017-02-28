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21:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

Директор фирмы из Перми оштрафован за невыплату зарплаты работникам

Потерпевшими признаны 37 сотрудников предприятия.

Директор фирмы из Перми оштрафован за невыплату зарплаты работникам.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, 55-летний мужчина с февраля по июнь 2016 года не выплачивал заработную плату работникам предприятия на общую сумму более 2,8 миллиона рублей. Потерпевшими по делу признаны 37 сотрудников. Вместе с тем, согласно данным СКР, необходимая сумма была на счете предприятия.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 60 тысяч рублей, задолженность перед работниками погашена.

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