Директор фирмы из Перми оштрафован за невыплату зарплаты работникам.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, 55-летний мужчина с февраля по июнь 2016 года не выплачивал заработную плату работникам предприятия на общую сумму более 2,8 миллиона рублей. Потерпевшими по делу признаны 37 сотрудников. Вместе с тем, согласно данным СКР, необходимая сумма была на счете предприятия.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 60 тысяч рублей, задолженность перед работниками погашена.