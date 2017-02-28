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19:20 (мск), источник: Nur.kz

Скандал нарастает вокруг громкого дела о пожаре в Almaty Towers

В суде по делу о пожаре в Almaty Towers выявлены нарушения. По ходатайству обеих сторон его вернули на доследование в прокуратуру, сообщает Sputnik Казахстан.

Сегодня в Бостандыкском суде № 2 Алматы в рамках предварительного слушания дело о пожаре в Almaty Towers было возвращено в прокуратуру по ходатайствам сторон. Суд признал наличие нарушений.

На скамье подсудимых — директор ТОО «Батутный центр Jump» Даурен Туяков. Он подозревается по статье 292 УК РК части 3 — нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В случае доказательства вины Туякову грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Защита Туякова выразила несогласие с квалификацией дела и тем, что в зале суда находится лишь их подзащитный.

«Я прошу обратить внимание на то, что в декабре следственная группа, руководитель Хишанло, незаконно выделила уголовные дела в отношении остальных лиц, хотя они тесно связаны с данным пожаром: это сварщик Жук, директор арендодателя Наслузов, инженер по технике безопасности КСП “Almaty Towers” Капушев и многие-многие другие. Всех я перечислять не буду, все это изложено в моем ходатайстве, направленном вам ранее», — заявил адвокат Туякова Джохар Утебеков.

Кроме того, после переквалификации дела с Туковым не провели дополнительный допрос. При этом вместо более мягкой статьи (статья 254 «недобросовестное отношение к обязанностям») ему вменяли 292 часть 3.

Адвокат Джохар Утебеков, не дожидаясь главного судебного разбирательства, предложил проверить показания подзащитного на детекторе лжи.

«Раньше Туякову никогда не предъявлялось в вину то, что он якобы закрыл дверь эвакуационного входа на ключ. Из обвинительного акта мы так и не узнали, какими доказательствами это подтверждается, что дверь выхода закрыл именно он. Поскольку раньше этого в ходе предварительного следствия не предъявлялось, поменялось подозрение, предъявленное обвинение, мы просим суд назначить психолого-психиатрическую экспертизу с применением полиграфа, в простонародье «детектора лжи», — сказал Утебеков.

Адвокат родственников погибших Ерлан Бекполов поддержал коллег и также ходатайствовал о возвращении дела на доследование.

«Все члены семей приехали для того, чтобы выяснить правду, и, с учетом того, что здесь сидит и за всю технику безопасности отвечает только Туяков, хотя у нас вообще вопросы к пожарной безопасности как таковой, считаем, что круг лиц был очень сильно сужен. Считаем, что данное дело должно быть возвращено в органы дознания и проведено объективное расследование обстоятельств, потому что требования пожарной безопасности не были соблюдены», — сказал Бекполов.

Выслушав мнения сторон, судья отправил дело обратно на доследование, однако Туяков будет находится в СИЗО на это время.

Напомним, что страшный пожар в бизнес-центре случился в ноябре прошлого года.

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