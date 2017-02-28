Приятель Царнаева проиграл в апелляционном суде

Сторона обвинения утверждала, что Филлипос вместе со студентами из Казахстана Диасом Кадырбаевым и Азаматом Тажаяковым вынесли из комнаты Джохара Царнаева рюкзак, в котором был флеш-накопитель, вазелин, пиротехника и ноутбук, после того как узнали в подозреваемом своего соседа. Филлипос был осужден за лжесвидетельство в июне 2015 года на три года.

В апелляционном суде Филлипос пытался доказать, что его показания ФБР были даны под принуждением, и суд первой инстанции допустил ошибку, не рассмотрев возможность их исключения из общего досье.

Однако рассматривавшие ходатайство судьи не обнаружили каких-либо процессуальных ошибок, допущенных в отношении Филлипоса.

Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля 2013 года. В результате погибли три человека, более 200 были ранены. В организации теракта обвинили братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан Царнаев 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией. Суд присяжных в мае приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.