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19:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Приятель Царнаева проиграл в апелляционном суде

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Приятель осужденного за теракт в Бостоне Джохара Царнаева Робел Филлипос ранее подал апелляцию, указывая на то, что показания ФБР были даны им под принуждением. Суд оставил приговор без изменений, пишет РИА Новости.

Источник: Sputniknews.kz

Сторона обвинения утверждала, что Филлипос вместе со студентами из Казахстана Диасом Кадырбаевым и Азаматом Тажаяковым вынесли из комнаты Джохара Царнаева рюкзак, в котором был флеш-накопитель, вазелин, пиротехника и ноутбук, после того как узнали в подозреваемом своего соседа. Филлипос был осужден за лжесвидетельство в июне 2015 года на три года.

В апелляционном суде Филлипос пытался доказать, что его показания ФБР были даны под принуждением, и суд первой инстанции допустил ошибку, не рассмотрев возможность их исключения из общего досье.

Однако рассматривавшие ходатайство судьи не обнаружили каких-либо процессуальных ошибок, допущенных в отношении Филлипоса.

Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля 2013 года. В результате погибли три человека, более 200 были ранены. В организации теракта обвинили братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан Царнаев 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией. Суд присяжных в мае приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.

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