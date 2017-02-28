В Уфе «скорая помощь» попала в ДТП в час-пик
Сегодня, 28 февраля, произошло серьезное ДТП возле парка Калинина в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Сегодня, 28 февраля, произошло серьезное ДТП возле парка Калинина в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетелей, ДТП произошло по банальной причине: автомобили в
Попытка проехать сквозь строй автомобилей закончилась столкновением «скорой» с внедорожником.
Пока выяснялись обстоятельства аварии, к месту происшествия прибыла еще одна карета «скорой помощи», которая приняла к себе пациента из спецавтомобиля коллег.
Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.