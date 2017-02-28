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21:41 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе «скорая помощь» попала в ДТП в час-пик

Сегодня, 28 февраля, произошло серьезное ДТП возле парка Калинина в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, ДТП произошло по банальной причине: автомобили в час-пик не пропускали «скорую помощь», которая везла пациента.

Попытка проехать сквозь строй автомобилей закончилась столкновением «скорой» с внедорожником.

Пока выяснялись обстоятельства аварии, к месту происшествия прибыла еще одна карета «скорой помощи», которая приняла к себе пациента из спецавтомобиля коллег.

Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.

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