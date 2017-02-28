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21:33 (мск), источник: РИА Новости

Суд отобрал присяжных для дела экс-главы Миасса, обвиняемого в бандитизме

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мособлсуд с четвертого раза отобрал присяжных, которым предстоит рассмотреть дело бывшего главы администрации города Миасс (Челябинская область) Виктора Ардабьевского, обвиняемого в бандитизме и убийствах, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Мартынов.

Источник: РИА Новости

«Суд сформировал коллегию присяжных заседателей с четвертого раза, до этого заседания переносились из-за нехватки кандидатов в присяжные», — сказал адвокат. Дело поступило в суд в апреле прошлого года.

Слушание дела по существу назначено на 3 марта в 11.00. Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимые выскажут свое отношение к нему.

На скамье подсудимых, помимо Ардабьевского, находятся восемь его предполагаемых соучастников. Им вменяется несколько десятков эпизодов по целому ряду статей УК РФ — «Убийство», «Бандитизм», «Незаконный оборот оружия» и другие.

Экс-чиновник был арестован в октябре 2013 года и этапирован из Миасса в Москву. По данным ФСБ, Ардабьевский причастен к организации в 2005 и в 2008 годах двух убийств местных коммерсантов, которые были совершены по заказу преступной группировки «Турбазовские».

По сведениям правоохранителей, группировка начала действовать в конце 1990-х годов. Она занималась мошенничеством, убийствами по найму, вымогательством. По данным ведомства, на счету бандитов десятки заказных убийств.

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