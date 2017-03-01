В Воронеже на видео сняли обрушение ледяных глыб с крыши в центре города

В сети появился видеоролик, на котором сняли падение ледяных глыб на оживленной улице в центре Воронежа. Люди прошли по тротуару за считанные мгновения до обрушения. ЧП произошло на улице Кольцовская в районе дома № 54 — это прямо напротив ТЦ «Галерея Чижова».

На записи, которую выложил воронежец, видно, что по тротуару около парковки спокойно идут люди. Проходит молодой человек с девушкой, за ними мать с маленькой дочкой.

Прямо за спиной у женщины рушатся на плитку глыбы льда. Женщина с малышкой испуганно отбегают в сторону. Люди с другой стороны возмущаются и начинают обходить тротуар по парковке.

Напомним, что в Воронеже за полторы недели от падения сосулек пострадали 11 человек. 5 из них попали с травмами в больницы. Губернатор Алексей Гордеев после резонансных ЧП с падением наледи с крыш домов решил уволить руководителя городского управления ЖКХ.