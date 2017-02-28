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21:18 (мск), источник: Интерфакс

Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП в Свердловской области

Екатеринбург. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Два автомобиля столкнулись на автодороге Пермь-Екатеринбург вечером во вторник, погибли три человека, еще трое пострадали, сообщает Управление ГИБДД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с ВАЗ-2110.

«Водитель ВАЗ-2110 и два его пассажира — женщина и ребенок (на вид два года) погибли на месте», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще один пассажир ВАЗа — пятилетний ребенок, — доставлен в больницу. Кроме этого пострадали два пассажира «Фольксвагена» — женщина и мужчина.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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