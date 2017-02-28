Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП в Свердловской области

По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с ВАЗ-2110.

«Водитель ВАЗ-2110 и два его пассажира — женщина и ребенок (на вид два года) погибли на месте», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще один пассажир ВАЗа — пятилетний ребенок, — доставлен в больницу. Кроме этого пострадали два пассажира «Фольксвагена» — женщина и мужчина.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.