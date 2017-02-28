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21:05 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии провалилась от снега крыша двухэтажного дома

Сегодня, 28 февраля, стало известно, что в Башкирии произошло очередное ЧП, связанное с чрезмерными осадками.

Обрушилась крыша двухэтажного дома по улице Комарова в Бирске. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано Бирск». Впрочем, по мнению жителей города, причиной обрушения послужили не только обильные снежные осадки, но и аварийное состояние здания, которое много лет уже ждет ремонта.

По словам свидетелей происшедшего, на доме уже давно висит табличка о расселении. Состоялось ли оно до обрушения, пока нет достоверной информации.

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