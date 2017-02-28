В Башкирии провалилась от снега крыша двухэтажного дома

Обрушилась крыша двухэтажного дома по улице Комарова в Бирске. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано Бирск». Впрочем, по мнению жителей города, причиной обрушения послужили не только обильные снежные осадки, но и аварийное состояние здания, которое много лет уже ждет ремонта.