В Башкирии провалилась от снега крыша двухэтажного дома
Сегодня, 28 февраля, стало известно, что в Башкирии произошло очередное ЧП, связанное с чрезмерными осадками.
Сегодня, 28 февраля, стало известно, что в Башкирии произошло очередное ЧП, связанное с чрезмерными осадками.
Обрушилась крыша двухэтажного дома по улице Комарова в Бирске. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано Бирск». Впрочем, по мнению жителей города, причиной обрушения послужили не только обильные снежные осадки, но и аварийное состояние здания, которое много лет уже ждет ремонта.
По словам свидетелей происшедшего, на доме уже давно висит табличка о расселении. Состоялось ли оно до обрушения, пока нет достоверной информации.