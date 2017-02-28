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21:03 (мск), источник: ТАСС

Жандарм случайно выстрелил в толпу в ходе визита Олланда на юго-запад Франции

ПАРИЖ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французский жандарм случайно выстрелил в толпу в ходе визита президента Франсуа Олланда в департамент Шаранта (юго-запад страны).

Источник: AP 2017

Об этом сообщил новостной телеканал BFM TV.

По его данным, «два человека получили ранения». Олланд находился в городе Вилоньон в связи с торжественным открытием высокоскоростной железнодорожной линии Париж-Бордо.

Страж порядка являлся одним из работников местной жандармской части и участвовал в обеспечении безопасности в ходе визита президента.

Инцидент произошел в момент выступления главы государства под шатром, установленным напротив трибуны с гостями.

Как сообщил префект департамента Пьер Гарн, «ранения у пострадавших легкие — у одного прострелена правая, у другого — левая нога».

Президент Франции немедленно прервал свою речь и подошел к пострадавшим, поговорил с ними. Оба этих человека помещены в больницу.
Пьер Гарнпрефект департамента

Как уточнил телеканал BFM TV, «один из получивших ранения — сам жандарм».

Префект сообщил, что жандарм находился на крыше ближайшего здания и был вооружен снайперской винтовкой. По его словам, по факту инцидента «по указанию генерального прокурора департамента будет немедленно начато следствие».

Комментарии
4
Падший Ангел
Чихнул человек. С кем не бывает.
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Svetlana Gorbovskaia
Да. Пустяки. У одного прострелена правая, у другого левая нога...Интересно, как бы они оценили ранения, если бы это произошло во время выступления Марин Ле Пен.
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вася полянский
не чё не случайно! случайно это в пол! пора в водить войска и наводить порядок
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