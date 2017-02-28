Жандарм случайно выстрелил в толпу в ходе визита Олланда на юго-запад Франции

Об этом сообщил новостной телеканал BFM TV.
По его данным, «два человека получили ранения». Олланд находился в городе Вилоньон в связи с торжественным открытием высокоскоростной железнодорожной линии Париж-Бордо.
Страж порядка являлся одним из работников местной жандармской части и участвовал в обеспечении безопасности в ходе визита президента.
Инцидент произошел в момент выступления главы государства под шатром, установленным напротив трибуны с гостями.
Как сообщил префект департамента Пьер Гарн, «ранения у пострадавших легкие — у одного прострелена правая, у другого — левая нога».
Президент Франции немедленно прервал свою речь и подошел к пострадавшим, поговорил с ними. Оба этих человека помещены в больницу.
Пьер Гарнпрефект департамента
Как уточнил телеканал BFM TV, «один из получивших ранения — сам жандарм».
Префект сообщил, что жандарм находился на крыше ближайшего здания и был вооружен снайперской винтовкой. По его словам, по факту инцидента «по указанию генерального прокурора департамента будет немедленно начато следствие».