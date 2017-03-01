В Сербии после пожара на военном заводе взорвались боеприпасы

Как уточняет издание, первый взрыв произошел около 13:20 по местному времени. После него, по данным РТС, произошло еще несколько хлопков.

По информации телерадиокомпании, в результате инцидента погиб один человек, он являлся подполковником армии Сербии, еще по меньшей мере 25 человек — служащих сербских вооруженных сил и сотрудников МВД — получили ранения.

Для расследования причин и обстоятельств произошедшего в Крагуеваце будет создана специальная комиссия, отмечает РТС. К месту инцидента, по данным издания, прибыл министр обороны Сербии Зоран Джорджевич.