В Воронеже здание, в котором находятся склад и магазин, тушили 21 человек

В 21:37 вторника, 28 февраля, на пульт МЧС сообщили о пожаре в нежилом здании на улице 45 Стрелковой дивизии в Воронежа. Размер здания 600 квадратных метров. В нем работают склад и магазин.

«Огонь повредил кровлю на площади в 200 “квадратов”, — рассказали в МЧС. — Кроме того, повреждено помещение склада в 60 кв. метров».

Несмотря на сильное возгорание, пострадавших на пожаре не было. На месте работали 21 человек, 7 единиц техники. Они ликвидировали пожар уже в 22:42. Причина возгорания пока не известна.