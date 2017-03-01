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03:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Грабителю-рецидивисту не смягчили приговор во Владивостоке

Уличному грабителю, нападавшему на жительниц Владивостока, не удалось изменить свою участь в суде, сообщили ИА Дейта в прокуратуре.

В декабре 2016 года Первомайский суд Владивостока вынес приговор мужчине, который осужден за четыре нападения на женщин. Как установлено в суде, преступления совершены осенью 2016 года мужчиной, не раз судимым за различные преступления (угон, кражи и грабежи).

По ночам фигурант подбегал к идущим по улицам женщинам и вырывал из их рук сумочки. От действий грабителя пострадали четыре жертвы, у которых были похищены деньги (от 13 тыс. до 50 тыс. рублей), сотовые телефоны, документы и иное имущество.

Признав подсудимого виновным, суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного деньги в счет возмещения ущерба.

Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его. Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения.

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