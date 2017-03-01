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03:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Мать ударила ножом сына-подростка во Владивостоке

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью подростка, сообщает ИА «Дейта».

«В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение местного жителя о том, что в одной из квартир дома на улице Хабаровская происходит скандал. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что 43-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 15-летним сыном нанесла ему несколько ударов, а затем поранила его кухонным ножом. Пострадавший был доставлен в травмпункт, где ему оказали первую медицинскую помощь», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В отношении матери потерпевшего составлен административный протокол по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, подросток направлен на медосмотр для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

По факту угрозы убийством (или причинения тяжкого вреда здоровью) возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит наказание лишение свободы на срок до двух лет. Подросток отправлен в детский социально-реабилитационный центр «Парус надежды» под опеку педагогов и психологов.

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