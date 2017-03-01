Мать ударила ножом сына-подростка во Владивостоке

«В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение местного жителя о том, что в одной из квартир дома на улице Хабаровская происходит скандал. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что 43-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 15-летним сыном нанесла ему несколько ударов, а затем поранила его кухонным ножом. Пострадавший был доставлен в травмпункт, где ему оказали первую медицинскую помощь», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В отношении матери потерпевшего составлен административный протокол по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, подросток направлен на медосмотр для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.