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03:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Хабаровчанин вывел в Гонконг и Кипр свыше 1,3 млрд рублей

Пять уголовных дел возбуждено Хабаровской таможней по факту незаконного вывода из страны более 1 миллиарда 380 миллионов рублей. Об этом ИА Дейта сообщили в хабаровской таможне.

Злоумышленник действовал уже по налаженной схеме. В 2016 году Хабаровской таможней уже был выявлен один из эпизодов его махинаций: незаконный вывод в Латвию более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Об этом уже сообщало ИА Дейта.

Однако оперативно-розыскным отелом Хабаровской таможни и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Хабаровскому краю установлены еще пять фактов незаконного вывода им средств за рубеж.

Для своих незаконных целей 36-летний хабаровчанин, на данный момент проживающий в Санкт-Петербурге, создал фирму, зарегистрировав ее на жительницу Хабаровска, которая за тысячу рублей согласилась в роли директора подписывать документы.

Подписывать в основном приходилось договоры транспортной экспедиции, заключенные с зарубежными компаниями на услуги по перевозке грузов, по которым фирма, которой негласно руководил хабаровчанин, оформляла паспорта сделки и переводила средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.

Помимо вывода валюты в Латвию, по факту которого еще в декабре 2016 года Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело, с июня 2014 года по апрель 2015 года мужчина осуществил 190 переводов в Гонконг и 32 перевода на о. Кипр на общую сумму более 1 миллиарда 380 миллионов рублей.

Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались. По ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» фирма-резидент должна была вернуть средства на свои счета. Но негласный ее владелец, он же организатор преступной схемы, этого не сделал, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж. Так, всего за год мужчине удалось «сплавить» на счета иностранных компаний более двух с половиной миллиардов рублей. Расследование продолжается.

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