Хабаровчанин вывел в Гонконг и Кипр свыше 1,3 млрд рублей
Пять уголовных дел возбуждено Хабаровской таможней по факту незаконного вывода из страны более 1 миллиарда 380 миллионов рублей. Об этом ИА Дейта сообщили в хабаровской таможне.
Пять уголовных дел возбуждено Хабаровской таможней по факту незаконного вывода из страны более 1 миллиарда 380 миллионов рублей. Об этом ИА Дейта сообщили в хабаровской таможне.
Злоумышленник действовал уже по налаженной схеме. В 2016 году Хабаровской таможней уже был выявлен один из эпизодов его махинаций: незаконный вывод в Латвию более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Об этом уже сообщало ИА Дейта.
Однако
Для своих незаконных целей 36-летний хабаровчанин, на данный момент проживающий в
Подписывать в основном приходилось договоры транспортной экспедиции, заключенные с зарубежными компаниями на услуги по перевозке грузов, по которым фирма, которой негласно руководил хабаровчанин, оформляла паспорта сделки и переводила средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.
Помимо вывода валюты в Латвию, по факту которого еще в декабре 2016 года Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело, с июня 2014 года по апрель 2015 года мужчина осуществил 190 переводов в Гонконг и 32 перевода на о. Кипр на общую сумму более 1 миллиарда 380 миллионов рублей.
Однако в результате