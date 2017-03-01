Жительницу Приангарья, продававшую АЗС, обманули мошенники

В Иркутской области полицейские выясняют обстоятельства крупной аферы, жертвой которой стала владелица АЗС, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Преступление произошло в Усть-Илимске. Как стало известно, в начале февраля женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже небольшой автозаправочной станции. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, назвавшийся представителем известной нефтеперерабатывающей компании и предложил приобрести у него партию топлива, пока не продана АЗС.

«Нефтяник» убедил хозяйку заправки повременить с продажей выгодного предприятия и уговорил перевести ему на карту предоплату за горючее. Тогда женщина с помощью онлайн-сервисов перевела 128 тысяч рублей на указанный мужчиной счёт. Когда жительница Усть-Илимска попыталась связаться с продавцом, чтобы поинтересоваться о грузе, номер телефона его стал недоступен.

Оперативники установили, что телефон мошенника зарегистрирован в Хабаровском крае, а полученные им деньги были обналичены в нескольких банкоматах краевого центра.