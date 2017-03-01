Жительницу Приангарья, продававшую АЗС, обманули мошенники
Владелица автозаправки лишилась денег.
Владелица автозаправки лишилась денег.
В Иркутской области полицейские выясняют обстоятельства крупной аферы, жертвой которой стала владелица АЗС, сообщает
Преступление произошло в
«Нефтяник» убедил хозяйку заправки повременить с продажей выгодного предприятия и уговорил перевести ему на карту предоплату за горючее. Тогда женщина с помощью
Оперативники установили, что телефон мошенника зарегистрирован в Хабаровском крае, а полученные им деньги были обналичены в нескольких банкоматах краевого центра.