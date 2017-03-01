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07:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

26-летний новосибирец пойдет в суд за уклонение от армии

Два года молодой человек не являлся в военный комиссариат по повесткам для прохождения мероприятий по призыву на военную службу, сейчас на него заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

26-летний новосибирец пойдет в суд за уклонение от армии, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы).

«Молодой человек состоит на учете в военном комиссариате Советского и Первомайского районов города Новосибирска и подлежит призыву на военную службу. При этом, с ноября 2014 по октябрь 2016 года, будучи надлежащим образом уведомленным, подозреваемый без уважительных причин не являлся в военный комиссариат по повесткам для прохождения мероприятий по призыву на военную службу, тем самым уклонился от ее прохождения при отсутствии законных оснований для освобождения», — рассказали следователи.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, статья 328 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы вплоть до лишения свободы. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, максимальное наказание — лишение свободы на срок до 2 лет.

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