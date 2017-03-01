Сотрудника колонии в Комсомольске-на-Амуре поймали на взятке
Начальник отдела по воспитательной работе взял 50 тысяч за помощь в оформлении УДО; на допросе он сознался и в других взятках.
Начальник отдела по воспитательной работе взял 50 тысяч за помощь в оформлении УДО; на допросе он сознался и в других взятках.
Сотрудника исправительной колонии № 7 в
В отношении 27-летнего задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ — «Получение взятки».
«По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере 50 тысяч рублей за незаконные действия — взамен он доложен был обеспечить получение одним из осужденных, отбывающим наказание в колонии, поощрений от руководства исправительного учреждения, которые в дальнейшем могли бы положительным образом повлиять на решение вопроса об
Задержанный сотрудник УФСИН активно сотрудничает со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.