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05:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Сотрудника колонии в Комсомольске-на-Амуре поймали на взятке

Начальник отдела по воспитательной работе взял 50 тысяч за помощь в оформлении УДО; на допросе он сознался и в других взятках.

Сотрудника исправительной колонии № 7 в Комсомольске-на-Амуре задержали на рабочем месте за взятку в 50 тысяч рублей. Эти деньги он получил, пообещав помочь одному из заключенных досрочно выйти на свободу. На допросе начальник отдела по воспитательной работе сознался, что взяточничеством он занимался неоднократно, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

В отношении 27-летнего задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ — «Получение взятки».

«По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере 50 тысяч рублей за незаконные действия — взамен он доложен был обеспечить получение одним из осужденных, отбывающим наказание в колонии, поощрений от руководства исправительного учреждения, которые в дальнейшем могли бы положительным образом повлиять на решение вопроса об условно-досрочном освобождении данного осужденного», — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Задержанный сотрудник УФСИН активно сотрудничает со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.

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