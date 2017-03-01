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05:20 (мск), источник: Вести Приморье

Уссурийский подросток избил мать и зарезал отца

Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении подростка, 1999 г.р., который обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, трагедия произошла в г. Уссурийске в октябре 2016 года в квартире, в которой фигурант проживал вместе со своими родителями, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры со своей матерью, он нанес ей не менее трех ударов в область головы и по конечностям, используя при этом металлическую трубу и швабру. В результате этого женщине были причинены телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, в совокупности расценивающиеся как легкий вред здоровью.

После этого в процессе конфликта со своим отцом, фигурант не менее шестнадцати раз ударил его шваброй и металлической трубой, а затем взял кухонный нож и нанес им более десяти ударов в область головы, шеи, груди и живота потерпевшего.

В результате этого ему были причинены телесные повреждения в виде проникающих колото-резанных ранений живота и спины с повреждением печени и межрёберной артерии, осложнившихся обильной кровопотерей, от которых он умер в квартире.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

Несовершеннолетний состоял на учете у врача нарколога, а также на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ходе прокурорской проверки полноты принятых профилактических мер в деятельности КДН и ЗП по Уссурийскому городскому округу, ОМВД РФ по г. Уссурийску выявлены нарушения при организации профилактической работы с данным подростком и его семьей, в связи с чем приняты меры реагирования.

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