Уличную гадалку, выманившую у пенсионерки 1 млн рублей, разыскивают в Хабаровске

Хабаровск, 1 марта, AmurMedia.

Сотрудники УМВД России по г. Хабаровску ведут розыск подозреваемой, которая во время сеанса снятия порчи похитила у пенсионерки порядка одного миллиона рублей. Женщины познакомились на улице, а «обряд» происходил во дворе дома по ул. Запарина, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В дежурную часть городского отдела полиции № 6 обратился житель краевой столицы, мать которого пострадала от действий неизвестной. Злоумышленница под предлогом снятия порчи похитила у потерпевшей около 1 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемая и пенсионерка познакомились на улице в Центральном районе. Фигурантка вошла в доверие пожилой женщине, интересовалась здоровьем ее и супруга. Со слов злоумышленницы, над семьей потерпевшей нависло проклятие, наложенное кем-то из близких знакомых. Чтобы снять порчу необходимо очистить деньги и драгоценности от отрицательной энергии.

Поверив случайной приятельнице, пенсионерка вынесла крупную сумму наличных денег. Целительница завернула купюры в газету. После завершения обряда, который происходил в подъезде дома на улице Запарина, заявительница обнаружила в свертке вместо банкнот резанную бумагу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

На розыск злоумышленницы ориентированы наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, оперативный состав УМВД России по г. Хабаровску. Принимаются меры по установлению ее местонахождения и задержания.