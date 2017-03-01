Приморец требовал выкуп за украденный сотовый телефон

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу и осмотрели место происшествия.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний мужчина, три дня назад освободившийся из мест лишения свободы. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. Похищенный телефон изъят, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что злоумышленник, имея умысел на тайное хищение чужого имущества из корыстных побуждений, путем свободного доступа ночью похитил телефон из диспетчерской таксомоторной компании. Обнаружив пропажу телефона, диспетчер с рабочего телефона набрала номер своего мобильного телефона. Злоумышленник потребовал за возвращение средства связи вознаграждение в размере 4 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Злоумышленника задержали.

Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.