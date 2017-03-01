Из-за гриппа школьников Владивостока отпустили на внеплановые каникулы
Более 1,4 тысячи человек обследованы на наличие вируса гриппа.
Более 1,4 тысячи человек обследованы на наличие вируса гриппа.
Во Владивостоке заболеваемость гриппом регистрируется выше эпидемического порога на 1,7%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Так, по итогам минувшей недели в краевом центре была частично приостановлена деятельность трех групп в трех детских садах. На внеплановые каникулы ушли школьники 36 классов в 14 школах Владивостока.
Стоит отметить, что с начала эпидсезона более 1,4 тысячи человек обследованы на наличие вируса гриппа. По результатам лабораторных данных с начала холодов РНК вируса гриппа А (H3N2) обнаружены в 279 случаях (19,3%), РНК вируса гриппа В — в 63 случаях (2,9%), РНК вируса гриппа A (H1N1) pdm09 — в трех случаях.
Специалисты напоминают, что ни в коем случае не следует заниматься самолечением.