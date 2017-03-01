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05:32 (мск), источник: VLADNEWS

Из-за гриппа школьников Владивостока отпустили на внеплановые каникулы

Более 1,4 тысячи человек обследованы на наличие вируса гриппа.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке заболеваемость гриппом регистрируется выше эпидемического порога на 1,7%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Так, по итогам минувшей недели в краевом центре была частично приостановлена деятельность трех групп в трех детских садах. На внеплановые каникулы ушли школьники 36 классов в 14 школах Владивостока.

Стоит отметить, что с начала эпидсезона более 1,4 тысячи человек обследованы на наличие вируса гриппа. По результатам лабораторных данных с начала холодов РНК вируса гриппа А (H3N2) обнаружены в 279 случаях (19,3%), РНК вируса гриппа В — в 63 случаях (2,9%), РНК вируса гриппа A (H1N1) pdm09 — в трех случаях.

Специалисты напоминают, что ни в коем случае не следует заниматься самолечением.

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