Свечи и игрушки несут жители Ванино к месту гибели восьмилетнего мальчика

К месту трагической гибели восьмилетнего мальчика в Ванино неравнодушные жители поселка несут игрушки и свечи. Также организован сбор средств для организации похорон и поддержки семьи погибшего ребенка. Об этом корр. сообщила организатор волонтерского движения по поиску пропавшего ребенка Ольга Андриенко.

Пропавший несколько дней назад восьмилетний ребенок был найден мертвым. Ребенок был найден недалеко от дома, под металлическим вагончиком. Сегодня на месте трагедии появились игрушки и свечи. Также неравнодушные люди начали сбор средств для помощи семье погибшего ребенка.

— Люди помогают, кто чем может. Я занимаюсь организацией похорон совместно с инициативной группой. Очень большую помощь оказывают сотрудники ритуального агентства, практически все затраты на похороны они берут на себя. Собираем средства, кто какие может. Пожертвования собираются по месту жительства, по предприятиям. Передают либо через меня, либо матери, — рассказала Ольга Андриенко.

Также Ольга Андриенко отметила, что мальчик был из не очень обеспеченной семьи. В семье — трое детей, Макар был старшим, среднему пять лет, а самому маленькому полтора года.

Между тем, сама поисковая операция вызвала у местных жителей много вопросов. Как пояснили в ГУ МЧС Хабаровского края, поиски проходили под руководством местной полиции.

— Поиски были организованы сотрудниками полиции, руководство также осуществлялось ими. Спасатели проводят поисковые операции, если человек пропал в природной среде. А когда это происходит в рамках населенных пунктов, то чаще всего этим непосредственно занимаются правоохранительные органы, — пояснила пресс-секретарь ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

По вопросам, связанным с организацией поисков погибшего мальчкика, Екатерина Потворова порекомендовала обратиться в Следственный комитет.