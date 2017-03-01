Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
9 любопытных фактов о тестостероне
Савченко обратилась с просьбой к Путину, Порошенко и Меркель
Курс рубля ожидают несколько резких изменений в марте 2017 года
Собчак против Брежневой: последний шанс
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи и шлет к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
05:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Свечи и игрушки несут жители Ванино к месту гибели восьмилетнего мальчика

Также неравнодушные люди собирают средства для помощи семье погибшего ребенка.

Источник: AmurMedia

К месту трагической гибели восьмилетнего мальчика в Ванино неравнодушные жители поселка несут игрушки и свечи. Также организован сбор средств для организации похорон и поддержки семьи погибшего ребенка. Об этом корр. сообщила организатор волонтерского движения по поиску пропавшего ребенка Ольга Андриенко.

Пропавший несколько дней назад восьмилетний ребенок был найден мертвым. Ребенок был найден недалеко от дома, под металлическим вагончиком. Сегодня на месте трагедии появились игрушки и свечи. Также неравнодушные люди начали сбор средств для помощи семье погибшего ребенка.

— Люди помогают, кто чем может. Я занимаюсь организацией похорон совместно с инициативной группой. Очень большую помощь оказывают сотрудники ритуального агентства, практически все затраты на похороны они берут на себя. Собираем средства, кто какие может. Пожертвования собираются по месту жительства, по предприятиям. Передают либо через меня, либо матери, — рассказала Ольга Андриенко.

Также Ольга Андриенко отметила, что мальчик был из не очень обеспеченной семьи. В семье — трое детей, Макар был старшим, среднему пять лет, а самому маленькому полтора года.

Между тем, сама поисковая операция вызвала у местных жителей много вопросов. Как пояснили в ГУ МЧС Хабаровского края, поиски проходили под руководством местной полиции.

— Поиски были организованы сотрудниками полиции, руководство также осуществлялось ими. Спасатели проводят поисковые операции, если человек пропал в природной среде. А когда это происходит в рамках населенных пунктов, то чаще всего этим непосредственно занимаются правоохранительные органы, — пояснила пресс-секретарь ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

По вопросам, связанным с организацией поисков погибшего мальчкика, Екатерина Потворова порекомендовала обратиться в Следственный комитет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Атмосферу добра, любви и уважения к семейным ценностям создадут на ярмарке в Хабаровске
Трамп назвал главную угрозу для США
В Евросоюзе договорились о визовом режиме для Украины
Снайпер выстрелил в толпу во время выступления Олланда
Россия и Китай наложили вето на антисирийские санкции в СБ ООН
В Европарламенте выступили за снятие неприкосновенности с Ле Пен
ФАС России возбудила дело в отношении Минздрава
СМИ опубликовали запись перепалки главы Uber с водителем сервиса
Спорт
«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории» Утром 28 февраля скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров. Прославленному игроку московского ЦСКА и сборной СССР было 69 лет
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как законно увеличить площадь санузла
Суд разъяснил, как быть со спорными дачными участками
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь