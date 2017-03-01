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05:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Экс-директора «Красноярского хлеба» уличили в неуплате налогов

Директору предприятия грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили факт уклонения от налогов бывшим директором коммерческого предприятия «Красноярский хлеб». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемый с 2013 по 2015 годы не перечислял налог на доход на общую сумму 31,8 млн рублей. При этом, по данным СК, руководитель фирмы мог погасить долги, однако не сделал этого. Присвоенными деньгами директор распорядился по своему усмотрению.

Следственный отдел СК РФ завел уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей налогового агента». Директору предприятия грозит до двух лет лишения свободы. Свою вину он так и не признал.

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