Прокуроры проверят киоск в Бердске, в котором торгуют алкоголем, сообщает прокуратура по НСО.

По информации ВГТРК «Вести-Новосибирск» прокурор Бердска организовал проверку законности продажи алкогольных напитков в киоске, расположенном в Бердске на улице Рогачева, вблизи круглосуточной автостоянки.