Прокуроры проверят киоск в Бердске, в котором торгуют алкоголем
После сюжета «Вестей» прокуроры начали проверку торговой точки в Бердске, в котором торгуют алкоголем, сообщает прокуратура по НСО.
После сюжета «Вестей» прокуроры начали проверку торговой точки в Бердске, в котором торгуют алкоголем, сообщает прокуратура по НСО.
Прокуроры проверят киоск в Бердске, в котором торгуют алкоголем, сообщает прокуратура по НСО.
По информации ВГТРК «Вести-Новосибирск» прокурор Бердска организовал проверку законности продажи алкогольных напитков в киоске, расположенном в Бердске на улице Рогачева, вблизи круглосуточной автостоянки.
«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям надзорных и правоохранительных органов города, проводивших проверки по заявлениям граждан», — сообщает