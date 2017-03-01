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07:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокуроры проверят киоск в Бердске, в котором торгуют алкоголем

После сюжета «Вестей» прокуроры начали проверку торговой точки в Бердске, в котором торгуют алкоголем, сообщает прокуратура по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Прокуроры проверят киоск в Бердске, в котором торгуют алкоголем, сообщает прокуратура по НСО.

По информации ВГТРК «Вести-Новосибирск» прокурор Бердска организовал проверку законности продажи алкогольных напитков в киоске, расположенном в Бердске на улице Рогачева, вблизи круглосуточной автостоянки.

«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям надзорных и правоохранительных органов города, проводивших проверки по заявлениям граждан», — сообщает пресс-служба ведомства.

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