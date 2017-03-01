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07:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

К расследованию по поджогу дома главы Каргата присоединилась прокуратура

26 февраля в 2:30 часов ночи неизвестные подожгли дом, принадлежащий главе города Каргата Олегу Орлу, дело расследует полиция Каргатского района, а за ходом расследования следит прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Прокуратура следит за расследованием по поджогу дома главы Каргата, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

26 февраля в 2:30 часов ночи неизвестные подожгли дом, принадлежащий главе города Каргата Олегу Орлу. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Сейчас орган предварительного следствия занимается поиском виновного лица. Ход и результаты следствия контролируются в прокуратуре.

«В прокуратуре Каргатского района поставлено на контроль расследование уголовного дела по факту поджога жилого дома главы района», — добавили прокуроры.

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