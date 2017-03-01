В Караганде женщина в норковой шубе устроила драку в автобусе
Жительница Караганды Ольга Привалова рассказала об инциденте, произошедшем в общественном транспорте, который шокировал ее.
Жительница Караганды Ольга Привалова рассказала об инциденте, произошедшем в общественном транспорте, который шокировал ее.
Прямо в салоне автобуса подрались две с виду приличные женщины, одна из которых была в норковой шубе.
Произошло это утром 28 февраля в автобусе маршрута № 13, передает ekaraganda.kz. На остановке «КарГУ» в переполненный салон зашли две женщины.
«Обе прилично одетые — одна в пуховике и розовой шапке, приблизительно лет 35, другая в норковой шубе, лет 45», — вспоминает Ольга.
Девушка говорит, что женщина в норковой шубе выглядела более чем прилично. В руках у нее была хорошая сумочка, аккуратный маникюр, волосы красиво уложены.
Первой в автобус вошла женщина в пуховике. Транспорт был переполнен, и женщине в норковой шубе пришлось остаться на ступеньках автобуса.
«Она попросила женщину в пуховике продвинуться вперед. На что та ответила: «Ты чо не видишь, там люди стоят?!» — рассказывает Ольга.
За эту фразу грубиянка поплатилась. Женщина в норковой шубе, крикнув фразу: «Что ты мне тыкаешь, ты мне в дочери годишься», наотмашь ударила женщину в пуховике по лицу.
«Конечно, ответ прозвучал очень грубо, но не избивать же за это», — считает Ольга.
После этого удара завязалась драка, которая продолжалась до остановки «Новый рынок».
«Это было ужасно. От КарГУ до рынка практически нет остановок, и все это время женщины дрались. Они хватали друг друга за волосы, у той, что была в шубе,
Все это время водитель маршрутного автобуса спокойно ехал, а кондуктор выкрикивал привычное «Передайте за проезд». Ни один мужчина в салоне не разнял дерущихся женщин.
«Потом
По ее словам, драка прекратилась, но женщина в норковой шубе продолжала выкрикивать оскорбления и угрозы. Когда автобус доехал до рынка, женщина в пуховике стала проталкиваться к выходу. И в момент, когда она стала спускаться, ее обидчица с силой толкнула ее в спину.
Как рассказывает карагандинка, женщина в пуховике упала и
Подобные ситуации в общественном транспорте далеко не редкость. В
Даже если
А в Отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сказали, что, конечно, экипаж транспорта должен был навести порядок в автобусе. Водитель должен был остановить транспорт, а кондуктор — разнять дерущихся пассажиров. В случае необходимости вызвать полицию.