В Караганде женщина в норковой шубе устроила драку в автобусе

Прямо в салоне автобуса подрались две с виду приличные женщины, одна из которых была в норковой шубе.

Произошло это утром 28 февраля в автобусе маршрута № 13, передает ekaraganda.kz. На остановке «КарГУ» в переполненный салон зашли две женщины.

«Обе прилично одетые — одна в пуховике и розовой шапке, приблизительно лет 35, другая в норковой шубе, лет 45», — вспоминает Ольга.

Девушка говорит, что женщина в норковой шубе выглядела более чем прилично. В руках у нее была хорошая сумочка, аккуратный маникюр, волосы красиво уложены.

Первой в автобус вошла женщина в пуховике. Транспорт был переполнен, и женщине в норковой шубе пришлось остаться на ступеньках автобуса.

«Она попросила женщину в пуховике продвинуться вперед. На что та ответила: «Ты чо не видишь, там люди стоят?!» — рассказывает Ольга.

За эту фразу грубиянка поплатилась. Женщина в норковой шубе, крикнув фразу: «Что ты мне тыкаешь, ты мне в дочери годишься», наотмашь ударила женщину в пуховике по лицу.

«Конечно, ответ прозвучал очень грубо, но не избивать же за это», — считает Ольга.

После этого удара завязалась драка, которая продолжалась до остановки «Новый рынок».

«Это было ужасно. От КарГУ до рынка практически нет остановок, и все это время женщины дрались. Они хватали друг друга за волосы, у той, что была в шубе, куда-то отлетела сережка, а когда женщина в пуховике подняла лицо, стало видно, что у нее рассечена бровь — глаз сразу заплыл, — вспоминает девушка.

Все это время водитель маршрутного автобуса спокойно ехал, а кондуктор выкрикивал привычное «Передайте за проезд». Ни один мужчина в салоне не разнял дерущихся женщин.

«Потом кто-то из женщин крикнул: “Ну разнимите же их. Почему кондуктор не разнимает?” Кондуктор ответил: “Что я по головам должен идти?” Молодой человек, который был ближе всего к женщинам, встал между ними», — говорит Ольга.

По ее словам, драка прекратилась, но женщина в норковой шубе продолжала выкрикивать оскорбления и угрозы. Когда автобус доехал до рынка, женщина в пуховике стала проталкиваться к выходу. И в момент, когда она стала спускаться, ее обидчица с силой толкнула ее в спину.

Как рассказывает карагандинка, женщина в пуховике упала и прямо-таки вывалилась из автобуса на землю. В это время водитель закрыл двери автобуса и транспорт поехал дальше.

Подобные ситуации в общественном транспорте далеко не редкость. В пресс-службе ДВД Карагандинской области пояснили, что в такой ситуации нужно вызывать полицию.

Даже если кто-то из дерущихся выйдет из автобуса, можно сообщить, на какой остановке человек вышел и в чем он был. Кроме того, свидетелями драки станут другие пассажиры, которые подтвердят данный факт.

А в Отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сказали, что, конечно, экипаж транспорта должен был навести порядок в автобусе. Водитель должен был остановить транспорт, а кондуктор — разнять дерущихся пассажиров. В случае необходимости вызвать полицию.