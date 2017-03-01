В Новосибирске два дня искали потерявшуюся воспитанницу интерната
Девушка приехала в город встретиться с парнем.
Девушка приехала в город встретиться с парнем.
Полицейские в течение двух дней искали 17-летнюю девушку, которая приехала на электричке в Новосибирск из искитимского интерната, чтобы встретиться с молодым человеком.
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Оперативники обнаружили девушку возле станции метро на левом берегу. С несовершеннолетней была проведена профилактическая беседа, после чего она была передана сотрудникам