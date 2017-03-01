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07:08 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске два дня искали потерявшуюся воспитанницу интерната

Девушка приехала в город встретиться с парнем.

Полицейские в течение двух дней искали 17-летнюю девушку, которая приехала на электричке в Новосибирск из искитимского интерната, чтобы встретиться с молодым человеком.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО, в ходе поисковых мероприятий было установлено, что утром девушка приехала в город, но до своего парня дозвониться так и не смогла. Тогда она решила самостоятельно его найти и села на первую попавшуюся маршрутку. Адреса своего возлюбленного она не знала, поэтому просто несколько часов каталась на общественном транспорте.

Оперативники обнаружили девушку возле станции метро на левом берегу. С несовершеннолетней была проведена профилактическая беседа, после чего она была передана сотрудникам школы-интерната.

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