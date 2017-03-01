Съемочную группу «Губернии» удерживают на территории военного городка под Хабаровском

В селе Вятском Хабаровского района на территории военного городка № 28 военнослужащие удерживают в местном магазине съемочную группу «Губернии», которая приехала сюда по редакционному заданию.

«В Вятское мы приехали снимать сюжет о коммерсанте, которая держит продуктовый магазин. По ее словам, около ее павильона выставили патруль из военных, а самим военнослужащим запрещают покупать у нее продукты (основные покупатели — именно военные, так как это военный городок). Якобы соседним магазином заведует кто-то из семьи военных, поэтому так пытаются обанкротить конкурента», — рассказала корреспондент «Губернии» Ксения Брониславская, которая сейчас находится на месте событий.

Приехав на место, съемочная группа обнаружила, что у торговой точки действительно дежурят люди в форме.

«Около магазина дежурили военные. Мы уже отсняли некоторый материал, когда пришел заместитель командира по воспитательной работе воинской части и сказал, что снимать здесь нельзя — это закрытая территория. Он пытался выхватить у оператора камеру, забрать технику пытались и другие военные. Сейчас (уже на протяжении примерно двух часов) мы находимся в магазине. Снаружи пятеро военнослужащих. Мы не рискуем выходить, чтобы не забрали камеру и флешку», — добавила Ксения Брониславская.