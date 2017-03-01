У халатного экс-главы Колывани нашли боеприпасы

Как сообщила VN.ru представитель СУ СКР по области Анастасия Кулешова, с июля по октябрь 2012 года между администрацией Колывани и пятью подрядными организациями были заключены контракты на проведение ремонтных работ дорожного покрытия в райцентре и деревне Большой Оеш. Стоимость контракта — более десяти миллионов рублей.

— Однако свои обязательства по заключенным контрактам подрядчики исполнили не в полном объеме, — говорит Анастасия Кулешова. — Между тем, не удостоверившись в полноте и качестве выполненных ремонтных работ, Тайлаков не обеспечил заключение договоров с организациями, имеющими право осуществлять технический надзор, и подписал акты приемки якобы выполненных в полном объеме работ, предусмотренных муниципальными контрактами. В дальнейшем подрядчикам были перечислены бюджетные десять миллионов рублей.

В результате чиновник подорвал авторитет власти и причинил материальный ущерб на общую сумму свыше 3,7 миллионов рублей.

— Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый, не владея на законном основании огнестрельным оружием, хранил у себя в квартире и гараже боеприпасы — 51 патрон калибра 5,6 мм, — добавила Анастасия Кулешова.

Справка.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Колыванского района, составляет 418,03 км, из них 219,68 км — с твердым покрытием.