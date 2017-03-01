Догхантеры начали массово травить животных в Иркутске

Догхантеры организовали массовую травлю животных в столице Приангарья. Информация о гибели животных поступила из разных округов города в организацию «Земляне». В частности, от яда скончалась собака зоозащитницы Марии Белоголовой. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Заместитель председателя совета общественной организации «Земляне» Мария Белоголова рассказала, что на днях погибла ее такса. Зоозащитница написала заявление в полицию.

— Гуляли на днях на пустыре в Академгородке. Раньше там была табличка «Выгул собак», потом ее сломали. Примерно через час после прогулки у собаки начались приступы. До ветеринарной клиники доехать не успели. Собака «ушла», — заявила Мария Белоголова.

Она также отметила, что это не первый случай травли собак в городе в 2017 году. Зафиксированы случаи гибели питомцев в микрорайонах Академгородок, Юбилейный, Радужный, на улицах Карла Либкнехта, Трудовой, Чайковского.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что общий объем субвенций на отлов безнадзорных кошек и собак в Иркутской области в 2017 году составляет 20 млн рублей. В течение года планируется отловить около 8 тысяч животных.