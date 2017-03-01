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06:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

Выбросы асфальтобетонного завода в Красноярске превышали норму в 12 раз

Суд приостановил деятельность двух предприятий, загрязняющих воздух в краевом центре.

Красноярская природоохранная прокуратура проверила деятельность асфальтобетонных заводов ООО СК «ЛОК» и ООО «ИмперияСтрой».

Выяснилось, что данные предприятия работали без разрешительной документации на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Мало того, их выбросы превышали допустимые нормативы.

Так, в промышленных выбросах ООО «ИмерияСтрой» обнаружено превышение нормативов ПДВ по запыленности почти в 3 раза, по ванадию — более, чем в 12 раз.

Важно отметить, что избыточное поступление ванадия в организм вызывает воспалительные реакции кожи и слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей, скопление слизи в бронхах и альвеолах. При этом возникают и системные аллергические реакции типа астмы и экземы; а также лейкопения и анемия, которые сопровождаются нарушениями основных биохимических параметров организма.

Еще одно предприятие, не прошедшее проверку — ООО СК «ЛОК». По сообщению прокуратуры, в летне-осенний период 2016 года вопреки требованиям закона предприятие производило асфальтобетонную смесь без соответствующего разрешения на выброс вредных веществ.

Результаты проверки были переданы в суд Советского района Красноярска. Вынесены решения о приостановке деятельности заводов до устранения нарушений закона в полном объеме.

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