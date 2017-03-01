В Перми в ДТП школьник получил травму головы. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Орджоникидзевском районе.

По сообщению ГИБДД, на улице Старикова произошло столкновение двух автомобилей. Причиной ДТП стало то, что один из водителей, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу другому автомобилисту. В аварии пострадал 12-летний школьник. Он получил ушиб теменной области головы.