В Перми в ДТП школьник получил травму головы
Авария произошла 27 февраля.
Авария произошла 27 февраля.
В Перми в ДТП школьник получил травму головы.
По сообщению ГИБДД, на улице Старикова произошло столкновение двух автомобилей. Причиной ДТП стало то, что один из водителей, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу другому автомобилисту. В аварии пострадал 12-летний школьник. Он получил ушиб теменной области головы.
Напомним, с начала этого года число ДТП в Прикамье выросло. В 2017 году в авариях травмы получили 8